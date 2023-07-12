تركيا تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

وقال الرئيس التركي، إنه "مستعد للتوسط بين روسيا وأوكرانيا إذا وافق البلدان على ذلك".وكان أردوغان قد أعلن، السبت الماضي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني الذي كان حينها في زيارة إلى تركيا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا أيضا في أغسطس آب المقبل.لكن تخلي أردوغان عن معارضة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، أثار تعليقات منتقدة من الكرملين، التي ترى في تمدد الناتو تهديدا لأمنها القومي.وفي السياق نفسه، أشار أردوغان إلى أنه "يعتقد أن السويد ستتخذ خطوات ملموسة ضد الإرهاب بموجب الاتفاق بين البلدين"، موضحا أنه سيحيل طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه عندما يعود للانعقاد".وأضاف، في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، أن "السويد ستقدم خارطة طريق لتركيا تتضمن الخطوات التي ستتخذها ضد الإرهاب قبل التصديق على طلبها".