خلال أربعة أشهر.. مصر واثيوبيا يتفقان على انهاء ازمة سد النهضة

وقال المتحدث الرئاسي المصري في بيان: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقصر الاتحادية، حيث تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة".وضاف، ان "الرئيسان اتفقا على الشروع بمفاوضات عاجلة لأنهاء الاتفاق بشأن سد النهضة خلال أربعة اشهر".وتستضيف مصر اليوم، مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.