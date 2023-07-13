بحادث مروع.. مصرع واصابة 12 شخصا في مصر

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية "تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، ومستشفى الحمام المركزي، والتحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة".وتلقى وكيل وزارة الصحة بمطروح مبروك سالم، إخطارا من مستشفى رأس الحكمة المركزي، باستقبال 5 جثث ومصابين اثنين، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي بالكيلو 85 في اتجاه مرسى مطروح".واشار إلى "التحفظ على الجثامين بثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة".