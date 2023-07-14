انفجار صاروخ ياباني خلال اختبار للمحرّك

وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار وقع أثناء اختبارات لمحرك المرحلة الثانية من الصاروخ الصغير في موقع للاختبارات في محافظة أكيتا.ووفقا للوكالة، وقع الحادث صباح اليوم الجمعة بعد نحو دقيقة من بدء الاختبار الذي أشرفت عليه وكالة الفضاء اليابانية (JAXA).ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات. ويتم التحقيق في أسباب الحادث وملابساته.تم الإطلاق الأول لصاروخ Epsilon في عام 2013، والثاني - في نهاية عام 2016، وتم إطلاق الصاروخ الثالث في يناير 2018، والرابع في يناير 2019، والخامس - في نوفمبر 2021. ولكن إطلاق الصاروخ Epsilon-6 انتهى بالفشل –انقطع الاتصال معه مما دفع وكالة الفضاء اليابانية لإرسال إشارة من الأرض لتدمير الصاروخ.وتخطط اليابان لاستخدام هذه الصواريخ الصغيرة لأغراض تجارية، بما في ذلك لنقل إلى المدار، أقمار صناعية من البلدان النامية التي ليس لديها أموال كبيرة لهذا الغرض.