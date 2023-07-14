مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام العام الهجري الجديد

وقال المرصد في بيان، أنه "يصادف يوم الخميس 20/7 لـمن يؤمن بالرؤيــــــــة بالعين المجردة فقط، ويصادف يوم الثــــلاثاء 18/7 لمن يتبع لحظة الولادة".رأس السنة الهجرية هو اليوم الذي يبدأ فيه عام جديد حسب التقويم الإسلامي، هذا التقويم الذي يعتمد عليه المسلمون في تحديد الأحداث الإسلامية والأعياد والكثير من الأمور المتعلقة بالمسلمين. وتبدأ السنة الهجرية بشهر محرم.