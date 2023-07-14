بشأن تصدير الحبوب.. اردوغان يكشف تفاصيل الاتفاق مع بوتين

وقال أردوغان، خلال حديثه مع الصحفيين، إنه "يأمل أن يجري تمديد الاتفاق لما بعد موعد انتهائه الذي يحل في 17 يوليو تموز؛ نتيجة لجهود تبذلها الأمم المتحدة وتركيا".وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس ، إن "المفوضية الأوروبية تساعد الأمم المتحدة وتركيا في محاولتهما تمديد اتفاق الحبوب، وإنها منفتحة على "استكشاف جميع الحلول".وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا في يوليو تموز 2022؛ للمساعدة في التخفيف من وطأة أزمة غذاء عالمية احتدمت إثر غزو موسكو الذي شمل حصار موانئ أوكرانية. وأوكرانيا وروسيا من بين أكبر مصدري الحبوب على الصعيد العالمي.