حركة "الشباب" تتبنى تفجيرين انتحاريين قرب وزارة الدفاع الصومالية

وقالت مصادر أمنية، إن "التفجير الأول استهدف مجمعا سكنيا عسكريا مقابل مبنى وزارة الدفاع الصومالية في مديرية هدن، وأسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة عدد آخر غير معروف".أما التفجير الثاني -بحسب نفس المصادر- فقد استهدف سيارة مسؤول إقليمي سابق؛ إذ فجر انتحاري نفسه أثناء عبور السيارة شارع المصانع على الطريق الذي يقع فيه مبنى وزارة الدفاع.وأضافت المصادر أن "المسؤول الذي تعرض للاغتيال يدعى عبدي أحمد يوسف وشغل منصب نائب محافظ إقليم شبيلى السفلى للشؤون الأمنية".ولم تعلق السلطات الصومالية على التفجيرات التي استهدفت العسكريين والمسؤول الحكومي السابق.لكن تبنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، المسؤولية عن الهجمات.وتأتي هذه التفجيرات الانتحارية بعد تحسن أمني ملحوظ في العاصمة مقديشو خلال الأشهر الماضية، إثر عمليات أمنية ناجحة ضد حركة الشباب.