جند آلاف المقاتلين وأمريكي الجنسية.. المؤبد لأمير إعلام "داعش" بسوريا والعراق

وذكرت الوزارة إن ميرساد كانديك (40 عاما) كان عضوا رفيع المستوى في الجماعة المتطرفة بين عامي 2013 و2017 أثناء سيطرتها على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.وقد غادر نيويورك عام 2013 وسافر إلى سوريا حيث انضم إلى "داعش" وصار مقاتلا في بلدة حريتان قرب مدينة حلب.وأضافت الوزارة أن كانديك كان "أميرا" في إعلام الجماعة المتطرفة التي تولى نشر دعايتها ورسائل التجنيد فيها عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر أكثر من 120 حساب تويتر.وأضافت وزارة العدل أنه بصفته مجنِّدا "أرسل آلاف المتطوعين من مقاتلي داعش المتطرفين من دول غربية إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط".أحد المتطوعين الذين جندهم هو رسلان أساينوف من نيويورك، وقد صار قناصا في "داعش" وأدين في فبراير بتقديم دعم مادي لمجموعة إرهابية مصنَّفة.ومن المجنَّدين الآخرين الفتى الأسترالي جيك بيلاردي الذي تم استدراجه للانضمام إلى "داعش" عام 2014 قبل أن يقتل أكثر من 30 عسكريا عراقيا في هجوم انتحاري في مارس 2015.وبحلول أوائل عام 2017، كان كانديك يختبئ في البوسنة تحت اسم مستعار، قبل توقيفه في يوليو 2017 في سراييفو ثم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد ثلاثة أشهر.وكان كانديك قد أدين في محاكمة أمام هيئة محلفين في مايو 2022 بالتآمر وخمس تهم أخرى على خلفية تقديم دعم لـ"داعش".