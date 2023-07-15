Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"البرغوث" يتخذ قراراً مفاجئاً ضد سان جيرمان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

165 مليون فقير جديد حول العالم.. تقرير دولي يحذر من أزمة اقتصادية "ضخمة"

دوليات

2023-07-15 | 02:48
165 مليون فقير جديد حول العالم.. تقرير دولي يحذر من أزمة اقتصادية &quot;ضخمة&quot;
164 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

قالت صحيفة The Washington Post الأمريكية، إن العالم تعرَّض لسلسلة من الصدمات الاقتصادية القاسية على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما دفع 165 مليون شخص إلى هوة الفقر في جميع أنحاء العالم، وجعل الدول النامية الغارقة في الديون عاجزةً عن تحمل تكاليف التعليم والطب والخدمات الاجتماعية لمواطنيها، وفقاً لما كشف عنه تقرير صادر عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

حيث اقترضت بعض الدول الفقيرة بكثافة منذ عام 2020 لمواجهة وباء كورونا؛ وارتفاع فواتير الغذاء والوقود بسبب الحرب في أوكرانيا؛ وأسرع تزايد لوتيرة التضخم منذ 40 سنة؛ والارتفاع المطرد في أسعار الفائدة.

الديون تبتلع أموال الدول الفقيرة
الحال كذلك، باتت عشرات الحكومات -معظمها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط- تنفق من عائداتها على سداد ديونها أكثر من ضعف ما تنفقه على البرامج الاجتماعية لمواطنيها. ويعيش نحو 3.3 مليار شخص في بلدان تنفق على مدفوعات الفوائد للبنوك وجهات الإقراض الحكومية أموالاً أكثر من تلك المخصصة لتعليم المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

في معرض التعليق على هذه البيانات، قال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن "هذا يعني أن الحكومات صارت عاجزة عن دفع رواتب المعلمين؛ وعاجزة عن توظيف الأطباء والممرضات في المستشفيات؛ وعاجزة عن توفير الأدوية لمراكز الصحة الريفية"، وأدى ذلك إلى "تقليل الرعاية الصحية؛ وتقليص خدمات التعليم؛ وغياب شبكات الأمان الاجتماعي القادرة على توفير الإغاثة العاجلة للناس الذين يجدون أنفسهم -بلا ذنب فعلوه- عاجزين فعلياً عن توفير الطعام لأسرهم".

ويرى شتاينر أن "الفقر وعجز الدول عن مساعدة مواطنيها، وتقديم الخدمات لهم، أخذت تزيد من حدة الانقسام في المجتمعات"، وبناء عليه يتفاقم "الاستقطاب السياسي والتطرف والاضطراب السياسي، لأن الدول العاجزة عن استيراد الوقود وتوفير الأدوية أو حتى الإمدادات الغذائية الأساسية لا يلبث الاضطراب أن يستشري في مجتمعاتها".

دعوات لوقف تحصيل الديون من الدول الفقيرة
بناء على ذلك، دعا مسؤولو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قادةَ العالم إلى التوافق على قرار رسمي بإيقاف تحصيل الديون من الدول الفقيرة أثناء قمة مجموعة الدول العشرين، المقرر انعقادها في سبتمبر/أيلول في نيودلهي. وقالت الوكالة إن انتشال 165 مليون شخص من الانضمام إلى براثن الفقر سيكلف الدول الدائنة نحو 14 مليار دولار، وهي نسبة يسيرة (لا تتجاوز 1 %) من الاقتصاد العالمي.

على الرغم من المؤتمرات المتوالية منذ سنوات والتحذيرات المتكررة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات مكافحة الفقر، فإن زعماء العالم لم يبذلوا سوى القليل حتى الآن للتخفيف من أعباء الديون الواقعة على الدول النامية. وتقدمت 4 دول فقط بطلب المساعدة في "إطار برنامج العمل المشترك" الذي أقرته مجموعة العشرين في عام 2020، ولم تتوصل إلا دولتان منها إلى اتفاق مع الدائنين لتيسير المدفوعات المطلوبة.

أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن إحدى أبرز العقبات التي تعترض تخفيف الديون عن الدول النامية هي أن المصارف العالمية وغيرها من دائني القطاع الخاص يستحوذون على 63 % من إجمالي الديون الخارجية للدول النامية، وهذه المؤسسات يصعب إقناعها بالمشاركة في تخفيف الديون.

مطالب بتخفيف ديون الدول الفقيرة
مع ذلك، فقد شدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن الحاجة ماسة إلى تخفيف الديون، إذ إن أكثر من عشرين دولة نامية باتت تخصص أكثر من 20% من إيراداتها لسداد الديون، وهو أعلى رقم تبلغه دول الاستدانة منذ عام 2000، حين صدرت آخر مبادرة كبيرة لتخفيف الديون.

وفي غضون ذلك، فإن ملايين السكان في عشرات البلدان مهددون بالوقوع في براثن الفقر إذا تواصل التضخم في أعباء الديون. إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن لبنان، على سبيل المثال، ينفق على مدفوعات الفوائد أكثر من 3 أضعاف ما ينفقه على التعليم، وأكثر من ضعف ما ينفقه على الصحة. وحتى البرازيل -وهي قوة اقتصادية ناشئة- تنفق على الفوائد أكثر مما تنفق على الرعاية الصحية لسكانها البالغ عددهم 214 مليون نسمة.

في حين يطَّرد التزايد في معدلات الفقر مع تراكم أعباء الديون في البلدان التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل"، مثل مصر وهندوراس والهند وفيتنام، والتي يتراوح الدخل السنوي للفرد فيها بين 1136 دولاراً أمريكياً و 4465 دولاراً أمريكياً.

عرَّف "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" الفقرَ في أحدث تقرير له، بأنه العيش على أقل من 3.65 دولار في اليوم. وتدل البيانات على أن التدهور الاقتصادي الأخير أطاح بالمكاسب التي حققتها حملات مكافحة الفقر قبل جائحة كورونا، وأعاد العدد الإجمالي للذين يعيشون على أقل من 3.65 دولار إلى ما كان عليه في عام 2018، أي نحو 1.6 مليار شخص.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-15
Play
من ١٥ الى ٢١ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-15
Biotic
Play
Biotic
هل حقا يؤدي الاكتئاب الى السمنة؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-14
Play
هل حقا يؤدي الاكتئاب الى السمنة؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-14
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
التاريخ والحضارة في أهم القصور اللبنانية - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-14
Play
التاريخ والحضارة في أهم القصور اللبنانية - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-14
Play
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-14
علناً
Play
علناً
الفساد وقلة تخصيصات الديوانية وعدد الدرجات الوظيفية للمحافظة - الحلقة ١١ | الموسم 2
16:30 | 2023-07-13
Play
الفساد وقلة تخصيصات الديوانية وعدد الدرجات الوظيفية للمحافظة - الحلقة ١١ | الموسم 2
16:30 | 2023-07-13
Morning Live
Play
Morning Live
الكهرباء وصيف العراق قصة حب لا تنتهي - الحلقة ٦١ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-13
Play
الكهرباء وصيف العراق قصة حب لا تنتهي - الحلقة ٦١ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين..بيجي - الحلقة ٥٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-13
Play
صلاح الدين..بيجي - الحلقة ٥٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-13
بعد التحري
Play
بعد التحري
مجالس المحافظات سباق الكبار والناشئة...من المتعددة الى الواحدة - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-12
Play
مجالس المحافظات سباق الكبار والناشئة...من المتعددة الى الواحدة - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-12
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عالم الروحانيات..بين الواقع والخيال - حلقة ٩ | الموسم ٥
14:30 | 2023-07-12
Play
عالم الروحانيات..بين الواقع والخيال - حلقة ٩ | الموسم ٥
14:30 | 2023-07-12
بالمختزل
Play
بالمختزل
كهرباء طافية وحكومة حايرة! - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-11
Play
كهرباء طافية وحكومة حايرة! - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-11
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٥ الى ٢١ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-15
Play
من ١٥ الى ٢١ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-15
Biotic
Play
Biotic
هل حقا يؤدي الاكتئاب الى السمنة؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-14
Play
هل حقا يؤدي الاكتئاب الى السمنة؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-14
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
التاريخ والحضارة في أهم القصور اللبنانية - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-14
Play
التاريخ والحضارة في أهم القصور اللبنانية - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2023-07-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-14
Play
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-14
علناً
Play
علناً
الفساد وقلة تخصيصات الديوانية وعدد الدرجات الوظيفية للمحافظة - الحلقة ١١ | الموسم 2
16:30 | 2023-07-13
Play
الفساد وقلة تخصيصات الديوانية وعدد الدرجات الوظيفية للمحافظة - الحلقة ١١ | الموسم 2
16:30 | 2023-07-13
Morning Live
Play
Morning Live
الكهرباء وصيف العراق قصة حب لا تنتهي - الحلقة ٦١ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-13
Play
الكهرباء وصيف العراق قصة حب لا تنتهي - الحلقة ٦١ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين..بيجي - الحلقة ٥٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-13
Play
صلاح الدين..بيجي - الحلقة ٥٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-13
بعد التحري
Play
بعد التحري
مجالس المحافظات سباق الكبار والناشئة...من المتعددة الى الواحدة - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-12
Play
مجالس المحافظات سباق الكبار والناشئة...من المتعددة الى الواحدة - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:30 | 2023-07-12
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عالم الروحانيات..بين الواقع والخيال - حلقة ٩ | الموسم ٥
14:30 | 2023-07-12
Play
عالم الروحانيات..بين الواقع والخيال - حلقة ٩ | الموسم ٥
14:30 | 2023-07-12
بالمختزل
Play
بالمختزل
كهرباء طافية وحكومة حايرة! - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-11
Play
كهرباء طافية وحكومة حايرة! - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-11
احتمال وارد
احتمال وارد
استبعد
استبعد
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.