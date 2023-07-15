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بينها سوريا.. أمريكا تستعد لمواجهة 3 دول بإرسال طائرات "أف 16" للخليج
دوليات
2023-07-15 | 03:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,652 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة سترسل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى منطقة الخليج، نهاية الأسبوع الجاري؛ من أجل تعزيز استخدامها للطائرات حول مضيق هرمز الاستراتيجي، لحماية السفن من حدوث عمليات استيلاء تقوم بها إيران.
المسؤول الأمريكي أدلى بهذه التصريحات لصحفيي "البنتاغون"، وأشار إلى أن الهدف من إرسال طائرات إف-16 للخليج، هو تعزيز طائرات "إيه-10" التي تقوم بدوريات هناك منذ أكثر من أسبوع، بحسب ما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل"، السبت 15 يوليو/تموز 2023.
وبين مسؤول "البنتاغون" أن الولايات المتحدة، تشعر بقلق متزايد بشأن العلاقات المتنامية بين إيران وروسيا وسوريا في منطقة الشرق الأوسط.
وستوفر طائرات إف-16 "غطاءً جوياً للسفن التي تتحرك عبر مضيق هرمز، كما أنها ستزيد من وضوح رؤية الجيش الأمريكي في المنطقة كرادع لإيران"، وفقاً لقول المسؤول الأمريكي.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من اتهام البحرية الأمريكية، إيران، بمحاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط في مياه خليج عمان قرب مضيق هرمز، وقالت واشنطن إن قواتها أحبطت العملية، فيما نفت طهران أن تكون سعت للاستيلاء على ناقلتي النفط.
منذ عام 2019 شهدت مياه الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة، سلسلة من الهجمات على سفن الشحن في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وفي الأسابيع القليلة الماضية، حذرت كبرى الدول المسجلة لسفن الشحن، ومن ضمنها جزر مارشال واليونان، من خطر الشحن التجاري في الخليج، لا سيما مضيق هرمز.
وفي سياق متصل، قال المسؤول الكبير في "البنتاغون" إن أمريكا، تدرس عدداً من الخيارات العسكرية لمواجهة "العدوان الروسي المتزايد في سماء سوريا"، بحسب تعبيره، مضيفاً أن هنالك مخاوف من قيام طيارين روس بإسقاط مسيرة "ريبر"، وقال إن موسكو تعتقد أن "هذا النوع من العمل لن يحظى برد عسكري أمريكي قوي".
ولفت المسؤول أيضاً إلى أن النشاط العسكري الروسي يتزايد مع تنامي التعاون والتنسيق بين موسكو وطهران ونظام بشار الأسد، في محاولة للضغط على القوات الأمريكية لمغادرة سوريا.
وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده لن تتخلى عن أية منطقة بسوريا، وقال إنها ستواصل الطيران في الجزء الغربي من البلاد في مهام ضد تنظيم (داعش).
وكانت وكالة الأناضول التركية الرسمية، قد قالت الأربعاء 12 يوليو/تموز 2023، إن الولايات المتحدة أرسلت تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها في محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة قوات وحدات "حماية الشعب" الكردية، التي تصنفها تركيا على لوائح الإرهاب.
الوكالة نقلت عن مصادر محلية، قولها إن قافلتين من عربات عسكرية دخلتا الحسكة، الثلاثاء، قادمة من بوابة "الوليد" الحدودية مع العراق، وتضم القافلتان حوالي 100 عربة، وتوجهتا إلى قواعد الجيش الأمريكي في مدن الشدادي ورميلان وتل بيدر بالمحافظة، وفق الشهود.
وتضمن الموكب أيضاً مدرعات وصهاريج نفط ومعدات مدفعية، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر.
وكانت القوات الأمريكية قد أرسلت في يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2023، معدات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها المنتشرة بمناطق سيطرة القوات الكردية بالحسكة.
وتنتشر القوات الأمريكية بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تسيطر عليها قوات وحدات "حماية الشعب" الكردية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 انسحبت القوات الأمريكية من غرب نهر الفرات إلى شرقه، لتعزز وجودها حول منابع النفط شمال شرقي سوريا.
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