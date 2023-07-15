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صحيفة كندية تُحصّي أعداد العراقيين العاطلين عن العمل.. "الغزو الأمريكي لا يزال قائماً"

دوليات

2023-07-15 | 05:36
صحيفة كندية تُحصّي أعداد العراقيين العاطلين عن العمل.. &quot;الغزو الأمريكي لا يزال قائماً&quot;
2,058 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

بينت صحيفة أوتاوا سيتزن الكندية، أعداد العاطلين في العراق قد اتسع بشكل كبير بعد 20 سنة من الغزو الأميركي،

وذكرت الصحيفة، في تقرير ترجمته السومرية نيوز، أن أغلب العراقيين هم دون الـ 25 سنة من العمر، ويعانون البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي بعد سنوات من الحروب والعقوبات والأزمات الأمنية".

وقبل عشرين عامًا، أعلن الرئيس جورج دبليو بوش على متن حاملة الطائرات "لينكولن" أن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق قد حقق أهدافه. قال بوش: "لقد انتصرنا في معركة العراق". سقط الطاغية والعراق حر.

ومع ذلك، فإن العراق المحرر ليس إلا. تكافح الجمهورية الوليدة للوفاء بالمثل التي فرضها عليها القادة الغربيون الذين استمرت عقوباتهم وسياساتهم الإقصائية وإرث ما بعد الحرب في إعاقة تنمية البلاد. وتقع المسؤولية على نفس هؤلاء القادة الغربيين لتخليص البلاد من الظروف التي أثاروها.

اليوم، العراق غارق في الأزمات الديموغرافية والعزلة الاقتصادية والصراع العرقي الطائفي الذي ازدهر منذ الإطاحة بصدام حسين. والأسوأ من ذلك، أن 60 في المائة من العراقيين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، مما أدى إلى "تضخم الشباب" المرتبط بالبطالة والاضطرابات الاجتماعية والتطرف السياسي.

ولفهم هذه القضايا بشكل أفضل، قمت بزيارة العراق في أبريل. هناك اكتشفت أنه، بدلاً من النفط، فإن أعظم أصول العراق غير المستغلة هي شبابه. جميعهم مجبرون الآن على النضال من أجل فرص قليلة متلاشية للنجاح في عالم ينبذون منه.

لم يكن هذا واضحًا في أي مكان أكثر من بغداد، حيث استضافني منذر الكعبي ، مهندس التعلم الآلي البالغ من العمر 25 عامًا والمؤسس المشارك لـ Aintium ، وهي منصة بحث مؤسسية. أمضى العديد من الليالي في مناقشة الصعوبات التي واجهها في حياته المهنية الشابة.

قال منتظر "ليس من السهل الحصول على استثمارات من خارج العراق". على المستوى العالمي، لا يمكنك المنافسة لأنه لا يمكنك الحصول على دعم من المستثمرين أو أصحاب رؤوس الأموال. لا يمكنني فتح شركة مسجلة في أمريكا. لا يمكنني حتى استخدام Google Cloud أو Amazon Web Services، كل ذلك لأن العراق لا يزال يخضع للعقوبات. بهذه الطريقة، لا أعتقد أن الولايات المتحدة قد غادرت العراق بالفعل بعد. بالنسبة لي، الغزو لا يزال قائما ".

تردد صدى هذه المشاعر من قبل العديد من الشباب البغدادي الذين التقيت بهم كل يوم في المحطة، وهي مركز عمل مشترك عصري يخدم النخبة في بغداد. هناك قابلت عبد الرحمن كريم، المؤسس المشارك لشركة Ecolife البالغ من العمر 26 عامًا، وهي شركة تصنيع مستدامة تستخدم قصبًا مصدره الأهوار العراقية.

قال عبد "أجد صعوبة كبيرة في الحصول على الأموال". "أعتمد على أصدقائي خارج العراق الذين أنشأوا لي حسابًا مصرفيًا أجنبيًا (لأن) مزودي الدفع لا يدعمون بلدنا." كما تحدث بإسهاب عن التمييز الذي يواجه العراقيون الذين يتطلعون للعمل في الخارج. عندما تقدمت لوظائف خارج العراق، ألغوا كل شيء بسبب جنسيتي. إنهم يحكمون على بلدك كله، وليس أنت كشخص ".

في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي، التقيت يزدا، وهي مديرة تبلغ من العمر 30 عامًا في منظمة غير حكومية لبناء السلام. بصفتها امرأة شاذة تنتمي إلى الأقلية العرقية الكردية، فهي تشعر بأنها معرضة بشكل خاص لكل من التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. (لهذا السبب لا أستخدم اسم يزدا الكامل).

قالت لي يزدا: "هناك توترات أساسية بين الجماعات العرقية والدينية بسبب عقود من النزاعات التي لم يتم حلها والتي يمكن أن تتطور إلى حرب أخرى". أشعر بالخوف من المجهول، ميؤوس منه للوضع الحالي. (بالنسبة لي) إنها حياة سرية وحيدة لتجنب الخطر ".

على الرغم من التحديات التي تواجهها، تعمل يزدا مع مستشاري الصراع الأوروبيين للضغط من أجل السياسات العامة التي قد تساعد عملية بناء السلام في العراق. وقالت: "إننا نشرك قادة المجتمع من خلفيات مختلفة في جلسات الحوار حول التحول غير العنيف للنزاع". "(لكن) التحدي هو أن الأمر يستغرق سنوات لرؤية النتائج، إن وجدت."

حول غزو العراق دولة غنية بالموارد إلى دولة منبوذة دوليًا، حيث أصبحت الحياة مؤلمة بلا داع لشبابها الذين لم يعرفوا الحياة بدون عنف أو عالم خارجي يمكن الوصول إليه بشكل عادل. بعد عشرين عامًا، تتراكم التكاليف البشرية للحرب، والغرب مدين للشعب العراقي بالتخلص من أكبر قدر ممكن من هذه المعاناة.

القيام بذلك سيكون في الوقت المناسب بشكل خاص. في مارس، توسط ممثلون صينيون في اتفاقية تطبيع تاريخية بين إيران والمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تهدئة حرب بالوكالة استمرت عقودًا بين الدولتين الخليجيتين. غالبًا ما تُعتبر الصفقة رمزًا للانحدار النسبي للغرب في المنطقة. بينما تحرز بكين تقدمًا إستراتيجيًا عميقًا، فقد حان الوقت للقادة الغربيين لتأسيس ثقل موازن. إن بناء النوايا الحسنة مع العراق يمكن أن يساعد هيمنة ديمقراطية على تأكيد وجودها في منطقة تخضع بشكل متزايد لتأثير الأنظمة الاستبدادية.

بالنسبة للعراق، لا يوجد طريق للازدهار بمعزل عن العالم الخارجي. يجب على الدول الغربية رفع العقوبات عن العراق، وتسهيل اندماجه في الاقتصاد العالمي، واحتضان أعظم موارده: شعبه، الذي لا يستحق أقل من ذلك. حتى يقوم قادتنا بنفس القدر، لن يكون هناك عراق حر.
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