الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / حصة بنت عبدالله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 28 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".وتوفيت الأميرة جراء تعرضها لجلطة دماغية مفاجئة، وحينما نقلت إلى المستشفى أعلن الأطباء أنها توفيت على الفور.وولدت الأميرة حصة في يناير 1966، وتعتبر من رائدات الأعمال الإنسانية في السعودية.