نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

وأضاف المكتب في بيان مقتضب أن نتانياهو (73 عاما) يخضع لفحوص طبية في مركز شيبا الطبي في تل هشومير بالقرب من تل أبيب.وذكرت وسائل إعلام أنه كان على وعي تام، بينما كان في الطريق من مقر إقامته بمدينة قيسارية الساحلية إلى المستشفى.وقالت القناة الإسرائيلية 12 إن نتانياهو لم يخضع للتخدير ولم تكن هناك إجراءات لإعلان عجزه عن القيام بمهامه.وكان نتانياهو أصيب بوعكة أثناء صيام اليهود في يوم كيبور في أوائل أكتوبر وتم نقله إلى المستشفى لفترة وجيزة.