تطورات جديدة تخص أوضاع السودان

أعلنت مصادر في الحكومة السودانية، السبت، أن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى جدة لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع، التي يدور بينها وبين الجيش السوداني قتال منذ 3 أشهر.





وتوقفت المحادثات التي تجرى برعاية سعودية أميركية، بسبب عدم التزام طرفي الصراع في السودان بالهدن التي يتم الاتفاق عليها.



ويشهد السودان منذ أشهر عدة، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى.