ماسك يعلق على ارسال القنابل العنقودية لأوكرانيا: لن يعود بالخير

وكتب ماسك عبر "تويتر" معلقا على شحن القذائف العنقودية إلى أوكرانيا: "لطالما أدانت أمريكا أي دولة استخدمت القنابل العنقودية ووصفتهم بـ "الأشرار"، واليوم نرسل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا ليتم استخدامها في أرض المعركة".وأضاف: "لن يعود هذا التصرف بأي خير، القدر يحب السخرية، ولكنه يكره النفاق".وأعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، يوم 7 يوليو، أن الولايات المتحدة قررت نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، وهو الأمر الذي تعارضه الأمم المتحدة.وأشار المصدر نفسه إلى أن كييف قدمت لواشنطن ضمانات مكتوبة لتقليل المخاطر على المدنيين، عند استخدام هذا النوع من الذخيرة.وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا، إدراج الذخائر العنقودية في حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا، حيث اعتبر نائب وزير الدفاع الأميركي، كولين كول، أن هذه الخطوة لا تنتهك قيود الكونغرس.