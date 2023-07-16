البيت الأبيض يؤكد: بعيدون عن اتفاق نووي مع إيران

وقال منسق العلاقات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي: "نحن نركز على محاولة إعادة الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني إلى الوطن. هذا ما نفعله".وردا على سؤال حول وجود اتصالات غير رسمية بين الولايات المتحدة وإيران حول "اتفاق نووي جديد"، قال كيربي إنه "لا يوجد اتفاق الآن".وأضاف: "إذا بدأوا في اتخاذ خطوات لتقليل التوتر النووي، فسيكون ذلك جيدا للمنطقة".وبدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحسب قناة CBS التلفزيونية، أن واشنطن لا تزال بعيدة عن أي اتفاق مع طهران.وقال: "فيما يتعلق بالبرنامج النووي، لسنا قريبين من أي اتفاق"، مشيرا إلى أن العمل جار بين الطرفين لإعادة الأمريكيين إلى الولايات المتحدة.