موسكو تتحدث عن "خطر" على الطيران المدني في سوريا

وقال غورينوف: "تم تسجيل 12 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم من جانب ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، تتعلق برحلات جوية لطائرات بدون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأكد أنه في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، سجلت ثلاثة خروقات للأجواء السورية من قبل طائرتين مقاتلتين "إف-16" وطائرة استطلاع MS-12V تابعة لـ"التحالف".وأكد أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.وأضاف أنه خلال اليوم الماضي في منطقة وقف التصعيد في إدلب، سُجّل قصفان من قبل جماعتي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني"، قصف واحد في محافظة اللاذقية، وقصف آخر في إدلب، وأسفر القصف عن إصابة جندي سوري.