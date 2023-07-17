انهيار مبنى يُخلف 4 وفيات وعدة إصابات في مصر

وأشارت "بوابة الأهرام" إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسة لفحص المنازل المجاورة للعقار المنهار في المنطقة.وانهار مبنى في منطقة باكوس بمحافظة الإسكندرية، مساء السبت، مما أسفر عن وفاتين على الأقل و3 مصابين بحسب وسائل إعلام مصرية، في حين أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل.وقالت النيابة العامة في بيان على حسابها الرسمي بتويتر، الأحد، إن "المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة باكوس التابعة لحي شرق الإسكندرية، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين بسبب الحادث".