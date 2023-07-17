أردوغان يكشف عن موقف بوتين من صفقة الحبوب

ونقلت قناة "أن تي في" التركية عن أردوغان قوله، "أعتقد أنه رغم تصريحات اليوم، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الاستمرار في الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتم التوصل إليه العام الماضي برعاية تركيا والأمم المتحدة".وأضاف أن "بوتين يريد أن يستمر هذا الجسر الإنساني، وعندما ألتقي به في الشهر المقبل في تركيا، ستتاح لنا الفرصة لمناقشة كل هذه القضايا".وأعرب أردوغان عن "أمله في أن تسفر المحادثات بين وزيري الخارجية التركي والروسي عن إحراز تقدم في ملف اتفاق الحبوب"، مؤكدًا أن "هناك لجنة في إسطنبول تقوم بدراسات حول الاتفاق".وكان الكرملين قد أعلن في بيان صدر عنه، يوم الإثنين، أن "اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ينتهي سريانه اليوم، وقد انتهى بالفعل بالنسبة لروسيا، وأن روسيا ستعود إلى صفقة الحبوب بمجرد أن يتم تنفيذ بعض من الاتفاقات المتعلقة بموسكو".