بينها وزيري الثقافة والتعليم.. بريطانيا تفرض عقوبات على 14 شخصية روسية

وذكرت بريطانيا أنها فرضت عقوبات على ليوبيموفا لتقديمها دعما لسياسات وأعمال ترويجية "تزعزع استقرار أوكرانيا أو تهدد وحدة أراضيها".كما فرضت بريطانيا عقوبات على آخرين، من بينهم كرافتسوف، لمشاركتهم فيما تصفه بأنه "برنامج (الحكومة الروسية) لترحيل الأطفال الأوكرانيين قسريا وإعادة تعليمهم".وفي يونيو (حزيران) الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على روسيا للمرة الـ11 منذ بدء الحرب بأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، مؤكداً على مواصلة جهود ضم كييف إلى دول التكتل، فيما اعتبرت موسكو أنها مستهدفة بحرب يقودها "الغرب بأسره".وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا. وتشمل الحزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة التحايل على العقوبات.وتعتبر روسيا هذه العقوبات بأنها ضمن "حرب حقيقية" يخوضها الاتحاد الأوروبي ودول غربية ضد موسكو.