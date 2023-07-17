روسيا تعيين مندوبا دائما لها لدى منظمة التعاون الاسلامي

وقال بوتين في مرسومه الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، "تعيين تركو داودوف.. مندوبا دائما لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة بالمملكة العربية السعودية".وشغل داودوف في الماضي منصب ممثل رئيس جمهورية الشيشان في الدول العربية والإسلامية.وبموجب مرسوم آخر، أقال بوتين الممثل الدائم السابق لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي رمضان عبد اللطيفوف من منصبه الذي شغله منذ عام 2018.ومنظمة المؤتمر الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة. وحتى حزيران 2011 ، كانت تسمى "منظمة المؤتمر الإسلامي". وتضم المنظمة، التي تتخذ من جدة مقرا لها، 57 دولة، وتتمتع روسيا بوضع مراقب فيها.