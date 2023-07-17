فرنسا تدين انسحاب روسيا من صفقة الحبوب وتصفها بالابتزاز

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان: "روسيا وحدها مسؤولة عن عرقلة الملاحة في هذا المجال البحري، وتفرض حصارًا غير قانوني على الموانئ الأوكرانية"، مطالبة روسيا بـ"التراجع عن قرارها".وأعلنت موسكو، اليوم الإثنين، أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات في حكم المنتهي.وقال الكرملين إن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي صلاحيته، منتصف الليل (الساعة 21,00 ت غ)، "انتهى عمليًا"، لكن روسيا مستعدة للعودة إليه "فورًا" عند تلبية شروطها".وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قائلًا: "اتفاق البحر الأسود انتهى عمليًا، اليوم" الإثنين، مضيفًا: "ما أن يلبَّى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود روسيا، فورًا، إلى الاتفاق حول الحبوب".وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر أن "فرنسا ستواصل "مع شركائها تكثيف الإجراءات للحد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي التي تؤثر على السكان الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء العالم".وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي نجح بشحن 38 مليون طن من الحبوب خارج أوكرانيا، منذ آذار 2022".