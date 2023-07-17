حميدتي: لن نسمح لـ "النظام البائد" بالاستيلاء على السلطة بالسودان

وقال "حميدتي"، في تسجيل صوتي بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تمسكه بـ"خيار السلام والاستقرار في دولة الحرية والعدالة والمساواة".وأشار إلى أن ما وصفها "الانتصارات العسكرية مهما عظمت لن تغري قواته عن التقدم وبشجاعة لقبول خيار الحل السياسي الشامل".ولفت إلى أن "الدعم السريع" جاهز لخيار الحرب التي "خضناها مكرهين"، معتبرًا أن قواته "تقاتل من أجل وطن يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات".واعتبر أنه يتم العمل "مع الفاعلين في الداخل والخارج لتخفيف آثار الحرب بعد ثلاثة أشهر من اشتعالها في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد".وأكد الجنرال السوداني "الالتزام بأهداف ثورة ديسمبر"، و"التأسيس للحكم المدني الديمقراطي، وبناء جيش مهني قومي واحد".وأدى الصراع، الذي اندلع منتصف نيسان/أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون، فيما لجأ أكثر من 600 ألف إلى دول الجوار.وعلى الرغم من إبرام طرفي الصراع أكثر من هدنة أغلبها بوساطة أمريكية وسعودية، لكن سرعان ما يتم خرقها.