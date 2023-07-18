تحركات إيرانية جديدة استعداداً للزيارة الاربعينية في العراق

وبحسب وكالة إيسنا الايرانية للأنباء، أكد مهرداد بذرباش قبل أيام، خلال اجتماع اللجنة العليا لزيارة الأربعين وأثناء استعراضه لتقرير أداء العام الماضي لمنظمات وزارة الطرق والتنمية العمرانية خلال أيام الأربعين والخطط والإجراءات المتخذة لهذا العام، أكد على إزالة معوقات وعراقيل التجارب الماضية، موضحاً أن تحسين الطرق والمحطات الحدودية وتنمية جودة الخدمات للزوار في المحطات من بين الإجراءات التي ستنفذ بعناية أكبر في الزيارة الأربعينية لهذا العام.من جانبه، أوضح رضا أكبري، نائب مدير هيئة المرور والطرق، جانباً من الخطط والإجراءات التنفيذية لتلك الهيئة لتسهيل زيارة الأربعين، وقال إن منظمة الطرق وضعت ثلاثة إجراءات على أجندة الزيارة الأربعينية تشمل تأمين وتجهيز الحدود والمعابر بالخدمات ذات الصلة واستيراد حافلات لخدمة الزوار”.وأضاف: "تم تخصيص تريليون و800 مليار تومان لنفقات الجانب الأمني والخدمات لست محافظات إيرانية مؤدية إلى حدود الأربعين، وحالياً يتم تنفيذ حوالي 1000 مشروع في هذا القطاع، ونخطط لاستكمال هذه المشاريع قبل بدء زيارة الأربعين".وأشار المسؤول الإيراني إلى "الإجراء الثاني في قائمة الزيارة الأربعينية إلى العراق، وهو تجهيز المعابر الحدودية"، موضحاً: "قمنا بإجراء العديد من المشاريع والبرامج لتقديم خدمات أفضل للزوار في المعابر الحدودية، تشمل التطوير والتحسين، وبناء مرافق صحية جديدة على طول الطرق، وشراء أجهزة تبريد ومبردات للمياه، وإنشاء مظلات وسواتر شمسية، حيث تم تخصيص حوالي 300 مليار لهذه الإجراءات والتي سيتم الانتهاء منها قبل يوم الأربعين".وتحدث أكبري عن الإجراء الثالث والذي يتعلق بحافلات الزوار، وأكد أن "التحدي الأهم الذي يواجهنا خلال هذه المناسبة هو تأمين المواصلات العامة للزوار، وقد أوعزت هيئتنا باستيراد 2000 حافلة بالإضافة إلى توفير الحافلات المحلية بالتنسيق مع النقابات العمالية وشركات النقل".ويستخدم ما نسبته 35% من زوار الأربعين وسائل النقل العامة أثناء هذه المناسبة، لذا فإن توفير مواصلات النقل البري يعد أمراً بالغاً في الأهمية، لا سيما بعد المعاناة الكبيرة ونقص الحافلات في أربعين العام الماضي.وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، قد أكد مسبقاً على ضرورة التخطيط لإيفاد 5 ملايين زائر إيراني إلى مراسم الزيارة الأربعينية القادمة.