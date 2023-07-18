روسيا وتركيا تناقشان بدائل اتفاق تصدير الحبوب

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن "المباحثات جرت بمبادرة من الجانب التركي ناقش خلالها الجانبان أبرز القضايا على الساحة العالمية وآخر التطورات على الساحة الأوكرانية".وبحسب البيان، "ناقش الجانبان نتائج العمل المشترك في إطار مبادرة البحر الأسود والبدائل لهذه المبادرة وخيارات توريد الحبوب للدول الأكثر احتياجًا".وأضافت الوزارة "تم أيضًا تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين".