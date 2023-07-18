دخل أراضيها دون اذن.. كوريا الشمالية تحتجز جندياً امريكاً

وحددت صحيفة "دونغ-إيه إلبو"، نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي، هوية الشخص على أنه "ترافيس كينج، وهو جندي من الدرجة الثانية في الجيش الأمريكي".وقالت قيادة الأمم المتحدة، إن "مواطناً أمريكياً قد عبر خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصلة بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية دون إذن".وأضافت أن "المواطن الأمريكي محتجز في كوريا الشمالية، وأنها تعمل مع نظيراتها في كوريا الشمالية للوقوف على أسباب الحادث".ويحظر دليل إرشادات السفر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية دخول المواطنين الأمريكيين إلى كوريا الشمالية؛ "بسبب استمرار الخطر الجاد بالاعتقال والاحتجاز طويل الأجل للمواطنين الأمريكيين".وطُبق الحظر بعدما احتجزت السلطات الكورية الشمالية الطالب الجامعي الأمريكي أوتو وارمبير خلال جولة في البلاد.وتوفي وارمبير في 2017 بعد أيام من إطلاق سراحه من السجن وعودته إلى الولايات المتحدة في حالة غيبوبة.