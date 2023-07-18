إسرائيل تعيد تنصيب "كاميرات المراقبة" على حدودها مع لبنان

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم تركيب كاميرات جديدة على الحدود الشمالية في منطقة "المطلة" على الحدود مع لبنان.والأسبوع الماضي، كشف الجيش الإسرائيلي عن عملية تخريب للكاميرات الإلكترونية على حدود لبنان بعد 5 ساعات فقط من تركيبها.وقال إن مجموعة من الشبان اللبنانيين أقدموا على تسلق المنصات، وفككوا كامرات المراقبة.وختم بي إس جي: "الظهير الأيسر البرتغالي، نونو مينديس، سيواصل برنامجه العلاجي لأسابيع قادمة، في إطار التعافي من تمزق في عضلة الفخذ".