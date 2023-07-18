سوريا.. اندلاع حريقين بأراضي زراعية في ريفي حمص وحماة

وقال مدير الدفاع المدني بحمص لوكالة "سانا"، إن الطبيعة الجبلية ووعورة التضاريس تعيقان عمليات إخماد الحريق في الأراضي الزراعية بالمرانة وأوتان ورباح بمنطقة شين في ريف حمص الغربي.كما اندلع حريق في أراضي موقع حرمل بشنين في منطقة مصياف بريف حماة، وتعمل فرق الإطفاء على إخماده.وأوضح رئيس مركز حماية الغابات في مصياف، أمجد حماد، أن النيران اندلعت في (المريات)، وهي أراض زراعية وأملاك دولة في موقع حرمل بشنين في منطقة مصياف.وأضاف حماد: "إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق، مشيرا إلى أن العمل يتركز على منع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة."