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توتر جديد بين السلطة الفلسطينية و"الجهاد الإسلامي" في جنين
دوليات
2023-07-18 | 12:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
199 مشاهدة
أشارت تقارير فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى تصاعد التوترات بين السلطة الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي، في مدينة جنين شمال الضفة، بعد أن بدأت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال كوادرها من المسلحين.
وقالت إنه على إثر ذلك، هددت حركة الجهاد الإسلامي بمقاطعة اجتماع المصالحة في القاهرة، نهاية الشهر الجاري، حيث إنه من المفترض أن يقدّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس صيغة لحل الجماعات المسلحة في جنين دون إراقة دماء.
وأضافت: "بدأ الصراع بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وكتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، من أجل السيطرة على منطقة جنين، ونشرت السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي حوالي 600 عنصر أمني في مدينة جنين، وبدأت باعتقال نشطاء الكتيبة من حركتي فتح والجهاد الإسلامي، واعتقال عدد من النشطاء الذين هاجموا مركز شرطة السلطة الفلسطينية في كفر جبع في منطقة جنين، وقاموا بحرقه".
وقال محافظ جنين، أكرم الرجوب، الليلة الماضية، إن "هذه مجموعة من المخالفين، وإن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تؤدي واجباتها بمسؤولية ومهنية وفق القانون".
وشهدت عدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الليلة الماضية، مسيرات احتجاجية، ضد اعتقالات السلطة الفلسطينية لنشطاء في "كتيبة جنين"، واعتقالات سياسية للمقاومة الفلسطينية.
وانتشرت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في عدة مدن للحفاظ على النظام العام، حيث شهد مخيم جنين، مساء أمس، مسيرة كبيرة لعشرات المسلحين من "كتيبة جنين" ضد الاعتقالات، ومُنعوا من دخول مدينة جنين، حيث كانت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية محتجزة، ووصف بعض المسلحين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بعبارة "خنجر مغروس في ظهر المقاومة".
ورحب مسؤولون أمنيون في إسرائيل بنشاطات السلطة الفلسطينية ضد المسلحين الفلسطينيين، لكنهم قالوا إن الاعتقالات التي قامت بها السلطة الفلسطينية حتى الآن هي خطوة صغيرة جدًا، وإن المهمة الرئيسة يجب أن تكون نزع سلاح "كتيبة جنين"، بحسب تقرير نشره موقع "نيوز1" العبري.
وقالت مصادر في حركة حماس، إن حركتيْ"الجهاد الإسلامي وحماس لن توافقا على نزع سلاح الجماعات المسلحة في جنين، وإن اقتراح الرئيس الفلسطيني غير عملي، وقد يؤدي ذلك إلى اشتباكات دامية بين المسلحين وقوات الأمن التابعة لحركة حماس". وبين المسلحين وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في منطقة جنين، والإضرار بالوحدة الوطنية.
وبحسب التقرير، يواجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحديًا أمنيًا كبيرًا واختبارًا لقدرته على حكم منطقة جنين، وإعادة السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية إلى المنطقة، وهذا له أيضًا تداعيات مباشرة على ما هو متوقع في المستقبل في نابلس وطولكرم.
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