إيران تستأنف رحلات الزوار إلى سوريا

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، رضائي قوله انه "جاء استئناف الرحلات إلى سوريا بعد انقطاع لبعض الوقت، مضيفًا أن شركة Caspian Airlines ستقوم بنقل الزوار إلى دمشق مرة كل أسبوع".وأشار المسؤول الإيراني إلى انطلاق أول رحلة اليوم إلى دمشق، وذلك بالتوازي مع إصدار المصرف المركزي السوري، اليوم الثلاثاء، قرارا يتضمن تسهيلات للسائح الإيراني في عمليات تسديد الخدمات الفندقية.ويسمح للزائر الإيراني القادم عن طريق منظمة الحج والزيارة الإيرانية بموجب هذا القرار بتسديد أجور الإقامة لدى فنادق في البلاد بالليرة السورية.ويشار إلى أن رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني، محمد محمدي بخش، قد أكد في السابع من شهر مايو/أيار الماضي، زيادة عدد الرحلات الجوية بين بلاده وسوريا، بدءا من الخامس من حزيران/ يونيو 2023.