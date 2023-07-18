في سوريا.. تسجيل 5 هزات أرضية خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الـ 1.09 من اليوم 5 هزات أرضية، منها 3 هزات في تركيا تراوحت شداتها بين 2.6 و3.0 درجات على مقياس ريختر، وهزة في شاطئ لواء إسكندرون بقدر 1.6 درجة.

وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضا هزة في شمال غرب اللاذقية بـ 27 كم بقدر 1.3 درجة.



