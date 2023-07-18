إسرائيل توضح حقيقة تعهد نتنياهو لبايدن بإيقاف بناء المستوطنات

وكانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت، سابقًا، أن "نتنياهو تعهد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، بعدم بناء أو تخطيط لوحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية".وذكرت القناة خلال تقرير مفصل أن "نتنياهو أبلغ بايدن أنه عمل جاهدًا للتوصل إلى تفاهمات حول خطة لإصلاح جهاز القضاء، لكن ذلك لم ينجح، وأنه سيحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن خطة الإصلاح القضائي خلال العطلة الصيفية للكنيست".وفي وقت سابق صادقت الحكومة الإسرائيلية على منح صلاحيات التوسع في المستوطنات داخل الضفة الغربية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، دون الحاجة للرجوع إلى المستوى السياسي في إسرائيل.