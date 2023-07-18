انفجارات في سماء دمشق وحديث عن "عدوان إسرائيلي"

أفاد موقع "روسيا اليوم"، بسماع أصوات انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.



وأضاف الموقع أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.



الى ذلك، قالت قناة "الإخبارية" السورية إن "عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق".



وذكرت أن "الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدوان".