مقتل 11 عاملا إثر انهيار جدار في باكستان

وسقط الجدار بينما كان العمال يجلوسون داخل خيامهم قرب موقع بناء.وقال محمد أكرم، المسؤول بالشرطة المحلية، إن الانهيار حدث وسط هطول أمطار موسمية بالقرب من حي غولرا، وتم انتشال ونقل جثث القتلى.وتضرب الأمطار الموسمية باكستان منذ 25 يونيو، ما أسفر عن مقتل 112 شخصا على الأقل في حوادث متعلقة بالطقس.كما تسببت الأمطار في فيضان أنهار باكستان على ضفافها في إقليم البنجاب شرقي البلاد، ما أدى إلى إغراق مئات القرى ونزوح 15 ألف من السكان على الأقل.