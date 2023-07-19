الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في السودان

وحثّت البعثة الأممية، في بيان لها "جميع القوات المعنية على وقف العمليات العسكرية على الفور من أجل تهدئة الوضع ومنع توسع الصراع"، داعيةً إلى استئناف المفاوضات.وأعربت "يونيتامس" عن قلقها إزاء التطورات الجديدة في جنوب كردفان، مشيرة إلى أنها "تذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بضمان سلامة جميع المدنيين".