مرحباً بمقاتليه.. "فاغنر" تنشر صور قائدها في بيلاروسيا

وقال قائد فاغنر "مقاتلونا سيبقون في بيلاروسيا لبعض الوقت".وأوضح أن "ما يحدث على الجبهة في أوكرانيا عار ولا يجب أن نشارك فيه"وأضاف: "سنجعل جيش بيلاروسيا ثاني أفضل جيش في العالم وسنقاتل من أجلهم إذا لزم الأمر".وكانت جماعة رصد ومراقبة قالت سابقا إن المزيد من المرتزقة من شركة المقاولات العسكرية الروسية فاغنر دخلوا بيلاروسيا في اليومين الماضيين، حيث يواصلون الانتقال إلى الجمهورية السوفيتية السابقة بعد تمرد قصير الأمد الشهر الماضي.وأعلنت "بيلاروسكي هاجون"، وهي جماعة نشطاء بيلاروسية تراقب تحركات القوات في بيلاروسيا، أن قافلة من نحو 20 مركبة تحمل الأعلام الروسية وشارات فاغنر دخلت البلاد الاثنين متجهة نحو معسكر عرضت السلطات البيلاروسية استضافتهم فيه. وأضافت أنها ثالث قافلة من مرتزقة فاغنر تدخل البلاد منذ الأسبوع الماضي.وصرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي توسط في اتفاق أنهى تمرد الشهر الماضي الذي شنه قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، بأن جيش بلاده يمكن أن يستفيد من الخبرة القتالية للمرتزقة.لم يواجه التمرد مقاومة تذكر، وأسقط المرتزقة ما لا يقل عن ست مروحيات عسكرية وطائرة مركز قيادة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 طيارين.وأمر بريغوجين قواته بالعودة إلى معسكراتهم بعد إبرام اتفاق لإنهاء التمرد مقابل العفو عنه ورجاله، والسماح له بالانتقال إلى بيلاروسيا.لم تذكر وزارة الدفاع البيلاروسية عدد جنود فاغنر في بيلاروسيا. وسبق أن قال لوكاشينكو إن الأمر متروك لبريغوجين وموسكو لاتخاذ قرار بشأن الانتقال إلى بيلاروسيا.وعبر قناة فاغنر على تطبيق مراسلة بث تسجيل مصور يوم الاثنين يظهر علما روسيا وفاغنر وقد أنزلا بالمركز الرئيسي للمرتزقة في مدينة مولكينو بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا.وقالت القناة ان المقر سيغلق تماما بحلول 30 يوليو تموز، وأعلن احد المرتزقة في التسجيل ان فاغنر ستنتقل الى موقع جديد لم يحدده.استخدم مرتزقة فاغنر أيضا معسكرات في اقليم لوهانسك بأوكرانيا الذي تحتله روسيا.