معاناة جديدة.. موجات الحر ونقص الغذاء تفاقم أزمة السودانيين

وتتواصل المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، تاركة خلفها قصص معاناة كبيرة، فيما لم تشفع الموجة شديدة الحرارة للسودانيين لمنحهم هدنة مؤقتة تمكنهم من استجماع قواهم والبحث عن وسائل للعيش، حتى بالحد الأدنى.انقطاع الكهرباء مستمر لأكثر من 20 ساعة في بعض أحياء أمبدة بأم درمان، فيما يلجأ المواطنون للحطب لاستخدامه في الطهي كبديل للغازوبات تأمين متطلبات الحياة الأساسية حلما بعيد المنال، في ظل انقطاع الكهرباء عن أحياء واسعة، وصعوبة الحصول على مياه الشرب، وسط مطالبات بضرورة تجنيب المدنيين آثار القتال والمعارك العنيفة، ونقلها إلى خارج الأحياء السكنية.وتتأثر دول عربية بموجة حر شديد، إذ ارتفعت درجات الحرارة في كثير من الدول، فيما كان السودان من ضمن الدول التي سجلت أعلى درجات حرارة.وأطلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذيرات من الموجة الحارة، خصوصا في الدول العربية ذات الإمكانات الضعيفة؛ بهدف التقليل من الأضرار الناجمة عن موجات الحر الشديد على المواطنين والثروة الحيوانية وكذلك الزراعية.وذكرت وسائل إعلام سودانية، الأربعاء، أن "انقطاع الكهرباء مستمر لأكثر من 20 ساعة في بعض أحياء أمبدة بأم درمان، فيما يلجأ المواطنون للحطب لاستخدامه في الطهي كبديل للغاز".واشتكى مواطنون من منع وصول المواد التموينية والخضروات إلى منطقة امبده، في أم درمان، الأمر الذي فاقم معاناة سكان هذه المنطقة، ودفعهم إلى البحث عن متبقيات الطعام.وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن "ما يقرب من 200 ألف سوداني نزحوا داخليا، خلال الأسبوع الماضي وحده؛ بسبب المعارك العنيفة".بدوره، قال برنامج الغذاء العالمي إنه يحتاج 900 مليون دولار لعملياته في السودان ودعم الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الدول المجاورة، بمن في ذلك اللاجئون الوافدون حديثًا.وأكد برنامج الغذاء، في بيان، حاجته بشكل عاجل إلى 730 مليون دولار أمريكي لعملياته في السودان"، و"162.4 مليون دولار أمريكي لدعم الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في تشاد، بمن في ذلك الوافدون الجدد واللاجئون الحاليون والمجتمعات المضيفة الضعيفة".وتتواصل المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالرغم من محاولات دولية وإقليمية للتهدئة، حيث نفذت طائرات تتبع الجيش هجمات استهدفت مواقع للدعم السريع جنوب الخرطوم، فيما تتواصل معارك متفاوتة الحدة في عدة مناطق من البلاد.