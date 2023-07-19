التحالف الدولي يعزز من تواجده العسكري في سوريا

وقال المرصد عبر موقعه الإلكتروني، أن "قوات التحالف الدولي استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق شمال شرق سوريا، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق".وأضاف أن "التعزيزات الجديدة "تضم 30 شاحنة تحمل على متنها مواد لوجستية وصهاريج وقود وصناديق مغلفة، اتجهت نحو قاعدتها في ريف الحسكة".يأتي ذلك بعد أن "غادر رتل آخر مناطق شمال شرق سوريا باتجاه المعبر الحدودي مع العراق، عقب إفراغ حمولته في وقت سابق"، بحسب المرصد.وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مناطق شمال شرق سوريا وتقيم فيها حكما ذاتيا، بعد هزيمة تنظيم "داعش" في هذه المناطق.وقال "المرصد السوري" إن التحالف أدخل، في 11 من الشهر الحالي، رتلين من الشاحنات إلى الأراضي السورية قادمة أيضا من إقليم كردستان العراق.ويتكون الرتل الأول، وفقا للمرصد، من 60 شاحنة تحمل صهاريج وقود ومواد لوجستية وعسكرية، فيما يضم الآخر عربات عسكرية وأسلحة على متن 40 شاحنة.وأشار إلى أنه سبق ذلك مغادرة رتل يضم نحو 100 شاحنة فارغة الأراضي السورية، بعد إفراغ حمولته في قواعد التحالف بريف الحسكة.وأُعلن في أيلول عام 2014 تشكيل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، مكون من 86 دولة حول العالم.