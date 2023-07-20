عراقيون بالسويد يردون على "موميكا": الإسلام دين سلام.. العلم العراقي شرف ووسام (فيديو)

وبحسب فيديو، حصلت عليه السومرية نيوز، قال أحد العراقيين المتواجدين امام السفارة العراقية، إن "ظاهرة حرق القرآن يعد أمراً غير صحيحاً، ونتظاهر اليوم لإيقاف هذه الحملة التي تقف ضد القرآن والمسلمين بذات".وأضاف، أن "حرق الكتاب المقدس أمر غير حضاري وغير ظاهري"، مبيناً: "اننا نحاول ان نثبت للناس أن الدين الإسلامي دين سلام ومحبة".وذكر، أن "العلم العراقي هو شرف ووسام، ويشرف كل العرب".وخلال مقطع أخر حصلت عليه السومرية، تساقطت امطار غزيرة أمام مبنى السفارة العراقية في السويد، والذي توعد به المتطرف العراقي "سلوان موميكا" بحرق القران والعلم العراقي امامه.