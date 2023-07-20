مجدداً.. المتطرف "موميكا" يمزق القرآن مع العلم العراقي في السويد (صور وفيديو)

دوليات

السومرية نيوز - دوليات



أقدم المتطرف السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا مجددا، اليوم الخميس 20 تموز/ يوليو 2023، على "إهانة" العلم العراقي وكتاب الله المقدس، وصور شخصيات دينية بارزة بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني علي خامنئي امام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم.

