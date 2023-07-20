الصين وروسيا يبدآن تدريبات عسكرية في بحر اليابان

وقال المصدر أن "الجانبين سيركزان بشكل أساسي في التدريبات، على الحماية البحرية والجوية والردع وصد الهجمات ومجالات أخرى".وأضاف: "التدريبات المشتركة ستختبر قدرة الجيشين الصيني والروسي على دمج العمليات المشتركة في المياه البعيدة".