أمريكا: لا يمكننا تفادي أو استبعاد الحرب مع الصين

وقالت وورموث في منتدى أسبين للأمن بولاية كولورادو الأميركية، إن "الولايات المتحدة تعزز قدراتها الصاروخية الدفاعية لـ"ردع أي اعتداء قادم من الصين".واضافت: "سنضع قريبا في ولاية واشنطن صواريخ خارقة للصوت، قادرة على ضرب أهداف على بعد آلاف الأميال".ومن جهة أخرى، قالت وورموث إن "واشنطن تبذل كل جهودها لاسترجاع الجندي الأميركي المعتقل في كوريا الشمالية سريعا".والخميس قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص المعني بملف كوريا الشمالية سونغ كيم، إن "الولايات المتحدة تعمل جاهدة لضمان عودة الجندي الأميركي الذي عبر إلى كوريا الشمالية".وأضاف المبعوث أن "بلاده تعمل جاهدة للتحقق من المعلومات بشأن سلامة الجندي ترافيس كينغ، وإنها تجري اتصالات "لضمان سلامته وعودته".