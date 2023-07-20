إيران.. مقتل ضابطين بالرصاص في هذه المحافظة

ونقلت "إرنا" عن مصادر أمنية في محافظة کهکیلویة وبویر أحمد أن الاشتباك وقع بعد الاشتباه بسيارتين كانتا تنقلان شحنة من المخدرات على طريق ياسوج باتجاه أصفهان (في منطقة جسر قرة)، حيث لاحقتهما قوات الأمن وأوقفتهما بمدينة بوير أحمد.وأشارت المصادر إلى أن مسلحين من ركاب السيارتين قاموا بإطلاق النار على قوات الأمن التي استطاعت أن تقبض على اثنين منهم، فيما تمكن اثنان آخران من الفرار وقتل آخر، لافتة إلى أن البحث ما زال متواصلا للقبض على الهاربين.وذكرت "إرنا" أن ضابطين من قوات مكافحة المخدرات قتلا في العملية، وهما النقيب مهدي أميني والملازم أول سيروس درخشان فر.