نصر الله يدعو لطرد سفراء السويد من البلدان العربية والإسلامية

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الخميس، الى طرد سفراء السويد من البلدان العربية والإسلامية.

وقال نصر الله في كلمة له، "شهدنا تدنيساً للمصحف الشريف في السويد، وإحراق علم العراق إهانة للدولة والشعب"، معتبراً أن "تدنيس المصحف يمسّ كل المسلمين ولا يمس فئة دون أخرى ومن حق الناس أن تُعبّر عن غضبها".

وأضاف "أدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد من بلدانها"، مردفاً "الخطوة اللاحقة تكون بقطع العلاقات مع السويد إذا تكررت الإساءة".

كما دعا نصر الله إلى "تجمعات غداً يكون شعارها طرد الدبلوماسيين السويديين من بلداننا وسحب دبلوماسيينا من السويد".

وقام المدعو سلوان موميكا، مجددا اليوم الخميس، بتمزيق العلم العراقي والقرآن الكريم وصور شخصيات دينية بارزة، من بينها زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني، علي خامنئي، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.



وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن طرد سفيرة السويد لدى بغداد، جيسيكا سفاردسترم، بعد احتجاجات تخللها حرق مقر السفارة السويدية في بغداد.