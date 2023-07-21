بعد انهيار صفقة الحبوب.. قفزة في أسعار القمح

موقع Middle East Eye قال الخميس 21 يوليو/تموز 2023، في تقرير له، إن الأسعار في البورصة الأوروبية قفزت بنسبة 8.2% الأربعاء، 19 يوليو/تموز، عن اليوم السابق، لتصل إلى 253.75 يورو (284 دولاراً) للطن، بينما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 5.4%.وفي الوقت نفسه، قفزت العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 8.5%، مسجلة أعلى ارتفاع يومي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.ومن المحتمل أن يكون التأثير السلبي الأعمق لهذه الخطوة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على أوكرانيا في إنتاج القمح.وتهدف الاتفاقية -التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في عام 2022- إلى السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا التي مزقتها الحرب، وتخفيف الأثر الكبير للحرب على أسعار الغذاء العالمية.إذ قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، يوم الإثنين 17 يوليو/تموز: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية اليوم"، مضيفاً: "لسوء الحظ، لم يُنفَّذ الجزء من اتفاقيات البحر الأسود المتعلقة بروسيا حتى الآن؛ لذلك انتهى سريانها".وكانت الاتفاقية في الأصل جزءاً من جهد لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي أثارها انقطاع إمدادات الحبوب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت قد تجدّدت في مارس/آذار لمدة 60 يوماً.