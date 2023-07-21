أسعار الأرز مهددة بالارتفاع لهذا السبب

وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية في بيان نشر مساء الخميس، إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود و"التخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية".وأضافت أن صادرات الهند من الأرز الأبيض باستثناء أرز بسمتي ارتفعت بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.وحذرت شركة "غرو انتيليجنس" التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام، من أن قرار الهند التي تمثل وحدها أكثر من 40 بالمئة من شحنات الأرز العالمية، قد "يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز".