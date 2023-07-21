سفيرة السويد في لبنان تغادر بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بأن السفيرة السويدية لدى لبنان، آن ديسمور، غادرت بيروت.

وذكر موقع "ليبانون ديبايت"، أن "السفيرة السويدية، آن ديسمور، قررت مغادرة لبنان بعدما عززت السلطات الأمنية اللبنانية الإجراءات في محيط ‏السفارة السويدية في بيروت.



وتأتي هذه الخطوة، بعدما دعا أمين عام "حزب الله"، حسن نصرالله، في كلمة له أمس الخميس، "الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد من بلدانها"، كما ودعا نصرالله إلى تجمعات، اليوم الجمعة، يكون شعارها "طرد الدبلوماسيين السويديين من بلداننا وسحب دبلوماسيينا من السويد".