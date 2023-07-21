في موسكو.. الكرملين يكشف تفاصيل لقاء بوتين ونظيرة البيلاروسي

وقال الكرملين في بيان:"سيلتقي الرئيس بوتين، مع لوكاشينكو، الذي سيقوم بزيارة عمل لروسيا، حيث سيتم مناقشة القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية البيلاروسية ضمن الشراكة الإستراتيجية والتحالف والتكامل بين روسيا الإتحادية وبيلاروسيا".ويأتي اللقاء في ظل مخاوف أعلن عنها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مع وصول قوات "فاغنر" إلى بيلاروسيا واستقرارها هناك، بالإضافة إلى التهديدات التي تحدث عنها الرئيس الروسي حول " أطماع بولندية للاستيلاء على أجزاء من أراضي بيلاروسيا".