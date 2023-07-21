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مقتل فتى فلسطيني اثر مواجهات مع الجيش الاسرائيلي

دوليات

2023-07-21 | 13:51
مقتل فتى فلسطيني اثر مواجهات مع الجيش الاسرائيلي
المصدر:
وكالات
430 مشاهدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن مقتل فتى فلسطيني إثر تعرضه لإصابة بالغة في الرأس، خلال مواجهات بين أهالي قرية أم صفا شمال غرب رام الله والجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وأفاد شهود عيان، لوسائل اعلام عربية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب صلاة الجمعة عند مدخل قرية أم صفا غرب رام الله، بين شبان القرية والجيش الإسرائيلي، بعد أن منع الأخير والمستوطنون الإسرائيليين، أهالي القرية من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالمصادرة".

وقال الشهود إن "الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين، مما أسفر عن إصابة شخصين باصابات خطيرة، فنقلا إلى المستشفى في رام الله لتلقي العلاج".

وتشهد قرية أم صفا منذُ أشهر مواجهات عنيفة مع المستوطنين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي، إثر استيلاء المستوطنين على جزء كبير من أراضي القرية، التي تعود ملكيتها للفلسطينيين، وذلك بهدف إنشاء بؤرة استيطانية جديدة.

وفي سياق مُتصل، أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، خلال مواجهات اندلعت مع فلسطينيين في بلدة بيت أمر شمال من مدينة الخليل.

وذكر شهود عيان أن "قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة بيت أمر بعد صلاة الجمعة، واعترضت القوات الإسرائيلية موكبا لتشيع جنازة من المسجد إلى مقبرة البلدة، وحاولت منعهم من الوصول إلى المقبرة لإكمال مراسم التشييع".

وذكرت مصادر فلسطينية، أن "شابا من البلدة أصيب بجروح متوسطة برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع".

وتشهد عدة مناطق من الضفة الغربية، يوم الجمعة، مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب صلاة الجمعة، حيث ينظم الفلسطينيين في القرى مسيرات احتجاجية أسبوعية، رفضًا للاحتلال، والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، واعتداءات المستوطنيين المستمرة.
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