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بعد الاعتداء على المصحف الشريف.. الامارات تستدعي القائم بالأعمال السويدي
دوليات
2023-07-21 | 13:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
2,953 مشاهدة
استدعت الإمارات، اليوم الجمع، القائمة بالأعمال في سفارة السويد لإبلاغها استنكارها الشديد لمواصلة السماح بالاعتداءات المتكررة على نسخ من القرآن الكريم.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، انها "استدعت القائم بالأعمال في سفارة مملكة السويد بأبوظبي، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية على استمرار الاعتداءات والإساءات التي يقوم بها متطرفون بالسويد من خلال إحراق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم".
كما أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية، القائم بالأعمال، "استنكارها الشديد أيضا لمواصلة الحكومة السويدية السماح بممارسة هذه الأعمال المسيئة، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد".
وشددت وزارة الخارجية على "أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلباً على تحقيق السلام والأمن، مؤكدة رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة".
وأكدت الوزارة "رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب".
وشددت الوزارة على "أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكدت أن "السماح المتكرر بمثل هذه التصرفات المسيئة يتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية التي تمنع الاعتداء وإهانة الأديان والكتب والرموز المقدسة، وعلى أن خطاب الكراهية والتطرف يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم".
المحرر:
سعد أحمد
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